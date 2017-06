Jordi Alba: "Seguro que con Valverde me irá mejor"

El lateral del FC Barcelona Jordi Alba afirmó este viernes que "seguro" que con Ernesto Valverde como entrenador azulgrana le irá "mejor" que con Luis Enrique, ya que bajo el mando del técnico gijonés no ha tenido "los minutos que hubiese querido" pese a que se ha encontrado "muy bien toda la temporada".

"Seguro que mejor irá. No he tenido los minutos que hubiese querido. Yo al final me he encontrado muy bien toda la temporada, pero es el míster el que decide. No sé cómo irá esta temporada, espero que mejor. Pasar no ha pasado nada. Él tiene su decisión y ya está. No me peleé con él ni discutimos ni nada", expresó en un acto celebrado este viernes en L'Hospitalet.