Jonathan Viera: "Vengo a dar todo lo que tengo y a aprender mucho"

El centrocampista de la UD Las Palmas Jonathan Viera aseguró estar "muy contento e ilusionado" con su primera convocatoria por la selección española, a la vez que reiteró que si el barcelonista Gerard Piqué está convocado es porque está "comprometido" con la 'Roja'.

El jugador canario, que jugó este domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou a puerta cerrada, no habló con Piqué tras sus declaraciones postpartido. "No hablé con Piqué. Fue un partido complicado, no estamos acostumbrados a jugar sin público pero es lo que tocaba y lo que tuvimos que hacer", señaló.