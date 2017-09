Jesús Navas: "He vuelto para darlo todo"

EUROPA PRESS

El jugador del Sevilla FC Jesús Navas ha asegurado que su vuelta ha sido "para darlo todo" por el equipo que le vio crecer desde los 15 años y el que ha apostado mucho para traerlo de nuevo tras su etapa de cuatro años en el Manchester City inglés.

"Soy muy exigente, me siento con mucha fuerza y he vuelto para darlo todo. Desde que me fui el grupo ha ido cambiando, pero siempre ha crecido, ha estado arriba y ha ganado títulos. Ahora hay mucha calidad, creo que hay un gran equipo para hacer cosas", dijo Navas en declaraciones a la televisión oficial del Sevilla recogidas por Europa Press.

Su vuelta fue una "incertidumbre" durante buena parte del verano, pero aseguró que su "primera opción siempre fue venir al Sevilla". "Sabía que se iba a hacer porque las dos partes queríamos, pero es verdad que se hizo largo. La afición me apoyó muchísimo y me pidió muchas veces que volviera. Ahora estar de nuevo aquí, en un club que me lo ha dado todo, poder disfrutar de este estadio y esta afición, es todo un lujo", añadió al respecto.

Durante su anterior etapa, Navas vistió el número 7 en las últimas seis temporadas que estuvo en el equipo español. Ahora, la afición le ha pedido que vista el 16 por todo lo que representa ese número para el sevillismo por la figura de Antonio Puerta.

"La afición daba por hecho que iba a venir y también me pedía que llevara el número 16. Siempre lo tuve claro. Llevarlo y darlo todo por él, que no puede estar ahí es un orgullo porque es alguien que ha marcado mucho aquí, abrió la puerta de los títulos y personalmente para mí significa mucho. Siempre estaba con él, en las concentraciones, en el autobús. Era muy maduro y representa muchos valores para mí y para todo el sevillismo", explicó.

Por último, habló acerca de su forma física y del ritmo que tiene la Premier League, la liga inglesa, de la que aseguró que es "muy alto". "Personalmente creo que me ha venido muy bien en muchos sentidos. Siento que he crecido y me ha ayudado mucho", concluyó el canterano sevillista.