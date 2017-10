Jefferson Lerma: "El parón nos ha venido bien para centrarnos"

El jugador del Levante UD Jefferson Lerma ha asegurado que el parón de selecciones es lo "mejor" que les "ha pasado" para "ubicarse" y "centrarse" tras las derrotas ante el Betis y el Alavés y ha admitido estar "recuperado" de su lesión y con muchas ganas de volver "lo más pronto posible".

Sobre su avanzada recuperación, Lerma indicó que tiene muy buen "metabolismo". "Creo que me he recuperado de la mejor forma, ahora vengo trabajando con mucha precaución y quiero volver lo más pronto posible. He tenido muy buena suerte. Creo que mi metabolismo me favorece mucho y esa es la ventaja de volver lo antes posible", explicó.