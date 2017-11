Isco: "Me siento importante, pero hay jugadores que lo han ganado todo con esta selección"

EUROPA PRESS

El jugador de la selección española de fútbol Francisco Alarcón 'Isco' ha señalado este viernes que se siente "importante" dentro del grupo aunque ha reconocido que hay jugadores que lo han ganado "todo" con el combinado nacional, que se enfrentará este sábado en Málaga en la Rosaleda ante Costa Rica (21.30 horas), un encuentro "bonito" y "especial" para el malagueño, que vuelve al que fuera su estadio y su ciudad.

"Mañana será un partido especial, en mi casa, donde he nacido, va a ser bonito y también difícil por el rival. Particularmente me estoy sintiendo importante en la selección aunque hay jugadores que lo han ganado todo. Hay jugadores jóvenes que han venido con mucha fuerza y los veteranos nos ayudan a mantener la intensidad. Yo, personalmente, he entrenado duro para tener estas oportunidades", declaró en rueda de prensa.

Pese a estar viviendo uno de sus mejores momentos, el jugador del Real Madrid quiere seguir creciendo. "Tengo mucha confianza, quiero seguir ayudando a mi equipo y a la selección. Me siento cómodo, me animo a hacer cosas que antes no intentaba. Este es el camino, tengo 25 años y mucho margen de mejora, siempre quiero ir cada día a más", señaló.

El jugador, que vuelve a la Rosaleda afirmó no haber cambiado mucho desde que abandonó el equipo malacitano. "No creo que haya cambiado tanto, ahora se me ve mucho más, estoy teniendo más continuidad, sobre todo, en partidos improtantes. He entrenado duro para tener estas oportunidades, siempre quiero crecer y nunca me he conformado. Estoy contento pero no me quiero quedar ahí, no quiero relajarme", indicó.

Isco también mandó un mensaje de aliento a Keylor Navas, que no estará con la selección 'tica' este sábado por lesión. "Me hubiera gustado que Keylor estuviera mañana. Tengo una relación muy buena con él, ha pasado tiempos difíciles y espero que se recupere pronto, le echamos de menos aunque Casilla también lo está haciendo muy bien", comentó.

Otro que no podrá estar a corto plazo será Gareth Bale, lesionado por una rotura fibrilar. "Espero que se recupere pronto porque es una pieza fundamental para el equipo. No me alegro de las lesiones de un compañero, yo he trabajado más con mi club sabiendo que iba a disponer de más minutos. El fútbol es esto, son momentos que te pueden cambiar la vida", apuntó.