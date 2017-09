Isco: "Hemos ganado el partido más importante que nos quedaba"

El jugador de la selección española Isco Alarcón ha mostrado su satisfacción al término del encuentro en el que España ha vencido a Italia (2-0) asegurando que España "ha ganado el partido más importante que quedaba" y que ha sido "una noche redonda".

El malagueño no escondió su felicidad al anotar un doblete este sábado. "He tirado dos veces y he metido dos goles. Estoy muy contento de ayudar al equipo en una noche especial y además en el Santiago Bernabéu contra Italia", añadió.