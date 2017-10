Isco: "Nos cuesta hacer goles, pero somos el Madrid y las iremos metiendo"

El centrocampista del Real Madrid Francisco Alarcón 'Isco' confesó que al conjunto blanco le está costando "hacer goles", pero confía en que los lograrán en las próximas jornadas, después de marcar dos tantos en el triunfo (2-0) contra el RCD Espanyol en la séptima jornada de LaLiga Santander.

Isco restó importancia a la forma en la que logró, de puntera, el primer tanto ante el conjunto perico. "Creo que metí uno parecido con la Sub-21 en el Europeo en las semifinales. La primera vez le he pegado mejor y he fallado y la segunda le he pegado peor y he marcado ... Son cosas del fútbol. Estoy contento por los goles porque últimamente no estaba muy acertado de cara al gol", se felicitó.