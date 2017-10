Isco: "Cristiano tiene que ganar el Balón de Oro sí o sí"

EUROPA PRESS

El centrocampista del Real Madrid Francisco Alarcón, 'Isco', valoró este lunes el gran momento que vive, siendo pieza fundamental del conjunto blanco, aunque no piensa en reconocimientos individuales como el Balón de Oro, el cual debe ser "sí o sí" para Cristiano Ronaldo.

"Cristiano tiene que ganar el Balón de Oro sí o sí. Estar entre los tres primeros sería un gran honor, aunque también puede estar Sergio Ramos, Modric o cualquier jugador del Real Madrid. Al final, si el equipo va bien, todos los jugadores tienen posibilidades de estar en esa lista", señaló Isco en rueda de prensa previa al encuentro de este martes con el Tottenham.

En este sentido, el andaluz sabe que, pese al año 2017 que está firmando, ganar ese trofeo es "prácticamente muy difícil" y tan solo piensa en "vivir el momento". "El ahora es de lo que vivimos los jugadores y estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas y espero seguir así", aclaró.

El malagueño remarcó de esta manera el apoyo incondicional de la plantilla hacia el portugués, quien arrastraba una mala racha goleadora que era "cuestión de tiempo" y cuyo gol en Getafe sirvió para que Ronaldo se entone y recupere esa faceta de "'killer'".

"En Liga no ha estado acertado, pero es cuestión de momentos. En la 'Champions' cuando la tiene la 'enchufa' y su gol nos viene mejor porque le necesitamos mucho", añadió sobre la importancia del de Madeira.

Isco ha conseguido, tanto con España como con el Real Madrid, convertirse en una pieza esencial. "Me siento muy cómodo y siento que estoy bien cada vez que salgo. Lo intento todo y últimamente me salen las cosas y eso ayuda. No sé si es el mejor momento de mi carrera pero esperemos que haya muchos mejores", reconoció.

El de Benalmádena admitió que "jugar en el Real Madrid no es fácil seas quien seas" y cualquier se lo "tiene que ganar", lo que le hace tener más "mérito" por haber esperado su oportunidad y haber "aprovechado la confianza del míster".

"Intento pasar desapercibido. No veo las noticias ni leo periódicos, eso me ayuda a estar al margen de tanto elogio porque al final sabes como va el fútbol. De un día a otro, si no lo haces bien, te quieren echar del Real Madrid y hay que encontrar el término medio para que no te afecten las críticas y seguir", prosiguió.

Isco quiso atribuirse parte del mérito del buen estado de forma en el que se encuentra. "Al final, influye un poco de todo, pero está claro que sin mi trabajo no habría tenido esta oportunidad. Luego, estoy jugando más en mi posición, más cerca del área y donde me encuentro más cómodo. Cuando tienes continuidad coges esa confianza necesaria y acaba siendo un poco gracias a todos", valoró.

"ZIDANE ES INCUESTIONABLE"

Además, el jugador madridista reconoció haber tenido un cambio de estilo que le ha hecho mejor jugador. "En estos cinco años que llevo en el Real Madrid he madurado futbolísticamente. Quizá entiendo mejor las situaciones del juego y al final, a base de partidos y años de experiencia, vas aprendiendo y es lo que nos queda a los jóvenes; seguir adelante y no quedarte con lo que has hecho", resaltó.

El conjunto blanco se mide este martes en el Santiago Bernabéu a un peligroso Tottenham. "La 'Champions' para el Real Madrid siempre es especial y tenemos una bonita oportunidad de consolidarnos como líderes del grupo ante un rival que viene haciendo las cosas muy bien. Espero poder hacer las cosas bien mañana y llevarnos los tres puntos", comentó.

Con el regreso de LaLiga Santander y la Liga de Campeones, las rotaciones vuelven a ser un elemento esencial para un equipo cuya "clave es encontrar el equilibrio en la plantilla", aunque estas variaciones tan frecuentes han conllevado varias críticas hacia Zinédine Zidane. "Nosotros estamos al cien por cien con 'Zizou' y ha demostrado que las rotaciones son importantes. Zidane es incuestionable por todo lo que ha hecho en el Real Madrid", añadió.

"El ambiente es muy bueno y la confianza no tiene límites por todo lo que se consiguió el año pasado y por las ganas que se tiene de seguir sumando títulos. Es un equipo donde las rotaciones han dado muchos resultados y de aquí en adelante vamos a ver a un Real Madrid mucho mejor", aseveró el internacional.

El andaluz también tuvo palabras de apoyo hacia Marco Asensio y Dani Ceballos, quienes no han tenido los minutos que se esperaba en este comienzo de temporada. El malagueño aseguró que "es un gusto poder tenerlos en el equipo" y les pidió "paciencia porque seguro va a llegar su momento".

Por último, el jugador tuvo palabras de apoyo hacia su exequipo el Málaga, quien no termina de remontar el vuelo en la Liga Santander. "Me duele como malaguista que fui y sigo siendo. Es una pena pero todavía estamos a mediados de octubre. Hay mucho tiempo para arreglar las cosas pero tienen que empezar desde ya a cosechar resultados porque la Liga se les puede venir cuesta arriba", concluyó.