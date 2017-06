El jugador de la selección española Asier Illarramendi señaló que los medios de comunicación le dan "bastantes vueltas" al tema de los pitos a su compañero Gerard Piqué y apuntó que es un tema que hay que "olvidar" porque "si pitan a uno pitan a todos".

Por otro lado, el jugador de la Real Sociedad debutó este miércoles con la Absoluta en la Nueva Condomina, hecho que le dejó "muy contento". "La última vez que estuve no pude debutar por una lesión. No pudimos ganar pero hicimos muchas cosas bien. Julen (Lopetegui) me dijo que lo hiciera como venía haciéndolo con la Real y me sentí a gusto", comentó.