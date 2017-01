Iker Casillas volvería a la Roja pero no como suplente: “Sería un problema”

Iker Casillas habló sobre la Selección en Onda Cero y confirmó que él no ha dejado la Selección: "El seleccionador ha apostado por otro y me parece bien, se ha quitado un problema de encima". Él estaría encantado de volver a la Roja pero no como suplente porque considera que sería un problema. Sobre su relación con Del Bosque dijo qué es sensacional aunque hubo unas declaraciones que le sentaron mal.