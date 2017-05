Ibai Gómez, Toquero y Alexis, los jugadores del Alavés con experiencia en finales coperas

Gaizka Toquero, Ibai Gómez y Alexis Ruano son los únicos futbolistas de la actual plantilla que ya saben lo que es clasificarse para una final de Copa del Rey, siendo el central el único que sabe lo que es levantar el título.

En la segunda, tres años después, no fue titular con Marcelo Bielsa y su participación se redujo a cerca de 20 minutos, lo contrario que Ibai Gómez que salió en el once y jugó toda la final, perdida contra los azulgranas por un claro 3-0. Finalmente, en la de 2015 del Camp Nou, el interior jugó la media hora final en sustitución del excapitán rojiblanco Andoni Iraola y el vitoriano no tuvo participación.