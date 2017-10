Husillos (Málaga): "Puedo garantizar la continuidad de Míchel"

"Creo que vamos a ganar al Leganés, si no ahí estaremos para seguir sumando"

Husillos, que sustituye a Arnau en la dirección deportiva del Málaga, dejó claro que no tuvo dudas para decir que sí. "Aceptar la oferta fue la decisión más simple de mi vida. No tuve que pensarlo ni un minuto, estoy con todas las ganas y no hubo nada que pensar. El sentimiento y las ganas estaban por delante y estoy encantadísimo de estar aquí", indicó.