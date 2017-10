Gurbanov: "Tras este resultado, en el futuro nos tomarán más en serio"

El entrenador del Qarabag, Gurban Gurbanov, ha asegurado tras el buen empate (1-1) que ha cosechado su el club azerbaiyano ante el Atlético de Madrid que en el futuro "respetarán y tomarán más en serio" a su equipo después del meritorio resultado de este martes en el Wanda Metropolitano.

Con el resultado a favor, el entrenador del Qarabag admitió los nervios de los suyos al descanso. "No he dicho nada especial en el descanso. Analizamos el rival, lo que tenemos que hacer y lo que no, eso es lo único que hemos hablado. He notado que mis jugadores estaban algo nerviosos. A la salida al campo, hasta que encajamos el gol estuvimos bastante bien", explicó.