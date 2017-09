Guardiola: "Cuando un pueblo pide votar, pide usar la democracia"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha comentado este viernes en referencia a la situación política en Catalunya que cuando un pueblo "pide votar" lo que pide es "usar la democracia" y ha querido restar importancia a qué pasaría a nivel deportivo con los clubes catalanes en caso de independencia.

"Cuando un pueblo pide votar, pide usar la democracia, me parece que esto es lo más importante. Las situaciones sucesivas sobre si los equipos deportivos estarían o no estarían en una competición, es lo menos importante en este caso. Se encontraría la solución, no sé cuál, porque es una situación nueva", señaló en rueda de prensa.