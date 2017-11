Guardiola: "El primer paso era clasificarnos pero siempre es mejor jugar la vuelta en casa"

El técnico español del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que el "primer paso" de clasificación ya está "conseguido" y que este martes (20:45 horas) ante el Feyenoord saldrán a "intentar ganar" en busca del primer puesto matemático, además de lamentar las lesiones de Kompany y Stones.

"Ya hemos conseguido el primer paso, que es clasificarnos. Obviamente, de cara al sorteo de octavos no sabemos quién nos tocará pero siempre es mejor jugar la vuelta en casa. Es un nuevo partido, mis jugadores y yo vamos a afrontar el partido de la misma forma de siempre: vamos a jugar para ganar el partido", comentó el extécnico del FC Barcelona en la rueda de prensa previa al duelo ante los holandeses.

Guardiola analizó las lesiones de Kompany y Stones y la necesidad de contar con "toda la plantilla". "No tenemos una plantilla muy amplia. Es una pena que hayamos perdido dos meses y medio a Vincent Kompany por culpa de un amistoso con su selección. Ahora lo mismo con John Stones en otro partido amistoso. Para ganar títulos necesitamos a toda la plantilla, especialmente jugadores importantes de la talla de Stones y Kompany.

"Al mismo tiempo me gusta tener la oportunidad de comprobar cómo vamos a reaccionar, cómo los jugadores van a adaptarse a jugar en posiciones diferentes a las que no están acostumbrados y ver cómo solucionamos esos problemas. Cuando quieres ser campeón, necesitas lidiar con este tipo de contratiempos", continuó.

Ante las bajas y lo apretado que está el calendario, el técnico de Sampedor avisó que los jugadores de la cantera "están preparados". "Tanto Phil Foden como Brahim están preparados para empezar de inicio. Los llevo viendo desde la pretemporada, en los entrenamientos, en la Copa del Mundo Sub'17, etc. Están preparados. Si no lo estuvieran, no estarían entrenando cada día con nosotros", comentó.