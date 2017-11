Griezmann: "No me arrepiento de haberme quedado en el Atlético"

El jugador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha declarado que no lamenta su elección de haber continuado en el conjunto rojiblanco, y ha confesado que está ilusionado por las llegadas de Diego Costa y Vitolo en enero, aunque sí lamenta su rendimiento goleador en el equipo colchonero.

"Mi elección fue no marcharme del Atlético, no me arrepiento de mi decisión aunque lleve siete encuentros sin marcar, el gol volverá. Tampoco me planteo salir en enero, no hablé de eso con mi presidente. Además, vendrán Diego Costa y Vitolo, así que trataremos de mantener al equipo arriva, estos dos refuerzos nos harán bien", declaró al programa de televisión francés 'Téléfoot'.

Sobre los rumores que le situaron en el Manchester United, el galo reconoció que no se expresó lo suficientemente claro. "No me expresé bien. Es lo mismo que el juego del 'sí' o el 'no' del otro día cuando me preguntaron si soñaba con jugar con Neymar y Mbappé. Respondí que sí, pero eso no significa que quiera jugar en el PSG", aclaró.