Granero, en su regreso a Anoeta: "Será especial pero no tengo espinas clavadas"

El jugador del RCD Espanyol Esteban Granero ha asegurado este viernes que para él será "especial" regresar a Anoeta para medirse a la Real Sociedad, donde se verá con excompañeros, pero ha asegurado que no tiene "espinas clavadas" y que hará lo posible, en caso de jugar, por ayudar a su equipo a ganar.

"No tengo espinas clavadas. Estoy en otra película. No miro atrás, miro adelante porque quiero que el Espanyol cumpla sus objetivos, que son ambiciosos, y quiero estar ayudando al equipo. Mirar al pasado sólo me restaría energía", se sinceró en rueda de prensa.