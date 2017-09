Götze: "Hemos tenido grandes partidos frente al Real Madrid"

El jugador del Borussia Dortmund Mario Götze echó la vista atrás y recordó que siempre han tenido "grandes partidos frente al Real Madrid", equipo al que reciben este martes en la segunda jornada de la Liga de Campeones y que para el alemán "no es peor" debido a las bajas con las que llega.

"Siempre hemos tenido grandes partidos ante el Real Madrid. En la Liga de Campeones no puedes dar nada por sentado. El Madrid ha ganado las dos últimas 'Champions', por lo que les tenemos mucho respeto. Estamos en un gran momento de forma y saldremos llenos de confianza", afirmó el mediocentro en la rueda de prensa previa al enfrentamiento.

El futbolista teutón también hizo referencia a las variaciones tácticas introducidas por el técnico Peter Bosz. "Esta temporada estamos trabajando especialmente la presión tras pérdida de una forma en la que nunca lo he hecho. Así que estoy aprendiendo cosas nuevas. Como mediocentro me gusta tener y mover el balón", comentó el teutón.

Por último, Götze no cree que el equipo blanco sea más vulnerable debido a las bajas con las que llega a tierras germanas. "Tienen una gran plantilla. No creo que vaya a ser un equipo peor por las bajas que tienen. El Real Madrid tiene más calidad que los rivales anteriores. No queremos escondernos, porque sabemos que podemos vencerles", finalizó.