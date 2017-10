Gianni Infantino: "Sería injusto que Messi no ganara un Mundial"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cree que sería "injusto" que el argentino Leo Messi no ganara un Mundial como sí lo pudo hacer en su época Diego Armando Maradona, la gran diferencia entre dos jugadores que "marcan una época" del fútbol.

"Sería injusto (que Messi no ganara un Mundial). Bueno, se ganan Mundiales si se los merece. Hay que ver quién lo merece más en 2018, en 2022. Y es así, tenemos muchísimos grandes jugadores que no ganaron el Mundial, tenemos muchos jugadores no tan grandes que sí ganaron el Mundial. Eso es la belleza del fútbol", comentó Infantino en una entrevista a La Nación.