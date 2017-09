Geis asegura que Coke le habló "maravillas" del Sevilla y Carole espera ser "un jugador muy importante"

El centrocampista alemán Johannes Geis reconoció este martes que el exjugador del Sevilla Coke Andújar, con el que coincidió en el Schalke 04, le habló "maravillas" del club andaluz, mientras que otro de los refuerzos, el lateral francés Lionel Carole espera poder ser "un jugador muy importante".

"Poulsen, Rakitic o Coke son muy buenos jugadores y han hecho las cosas bien tanto en Alemania como en este equipo y yo estoy muy contento de haber llegado aquí. Coke me habló maravillas del Sevilla, de la ciudad, que aquí iba a encontrar una gran familia y un estadio impresionante", señaló Geis en su presentación con su nuevo club recogida por la web del club.

El germano aseguró que no considera su nuevo club "como un paso intermedio" en su formación. "Es puntero y si lo hago bien y el club quiere, por qué no quedarme aquí. Es algo que me gustaría", confesó.