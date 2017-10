Gago se rompe el ligamento cruzado anterior y el interno de su rodilla derecha

El futbolista argentino Fernando Gago se rompió la pasada madrugada el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno de su rodilla derecha en un encuentro que enfrentaba a Argentina frente a Perú, correspondiente a la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018, y deberá permanecer varios meses de baja.

Gago salió al terreno de juego en la segunda parte para sustituir a Ever Banega. A los 7 minutos de entrar, fue a dar un pase a Lionel Messi cuando se le torció la rodilla. Pidió el cambio urgentemente, aunque volvió a entrar al campo con un vendaje en la rodilla. Entró dos minutos y al ver que no podía continuar pidió el cambio mientras él mismo decía: "Me he roto los cruzados". Le sustituyó Enzo Pérez.