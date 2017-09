Florentino: "No sé si la dimisión de Villar soluciona los problemas"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se refirió este jueves a la "mala imagen" que genera la situación actual en la Real Federación España de Fútbol (RFEF), pero explicó no saber "si la dimisión de Villar" solucionaría "los problemas".

"No lo sé. Ahí no puedo yo hacer nada. No sé si la dimisión de Villar soluciona los problemas. Nadie nos ha contado saber qué va a pasar si no está Villar", indicó en una entrevista con 'El Larguero' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.