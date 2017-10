Florentino Pérez: "No me metí con los árbitros, sólo quiero que los criterios sean más transparentes"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dejó claro que "nunca" ha hablado "mal" de un árbitro y que "sólo" quiere que el colectivo arbitral vaya "mejorando" y que las cosas se hagan "más transparentes para evitar susceptibilidades".

"Este no es el sitio para hablar de este tema. Yo nunca he hablado mal de un árbitro ni de un club ni de nadie. Dije que en este momento, en el que parece que va a haber una gran transformación en la RFEF, era un momento bueno para mejorar todo", remarcó Pérez .

El dirigente se refirió a la llegada de una "nueva época" en la que "todos" sepan como son "los criterios de ascenso de los árbitros o cómo se designan". "Eso ha producido alguna perturbación, pero no me he metido con los árbritros, sólo quiero que el colectivo vaya mejorando, que venga la tecnología, que hagamos las cosas con criterios más transparentes para evitar susceptibilidades", sentenció al respecto.