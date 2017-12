Filipe Luis: "Estamos aquí por nuestra culpa y está en nuestras manos ganar"

El lateral izquierdo del Atlético de Madrid, Filipe Luis, aseguró que lo único que puede hacer ahora el conjunto rojiblanco, del cual no depende exclusivamente el pase a los octavos de la Liga de Campeones, "es ganar", ya que el único culpable de la situación que vive el equipo es el propio equipo.

"Estamos aquí por culpa nuestra y lo único que ahora está en nuestras manos, es ganar. No tenemos ahora mismo que lamentarnos, la temporada es como es. Tenemos que mirar el presente. Simplemente esto", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro en Stamford Bridge. "No pensamos en lo que pasa otro lado, pensamos en nosotros y en hacer nuestro partido. Va a ser complicado, tenemos que estar preparados y concentrados, y en nuestras manos está ganar el partido, lo demás no está en nuestras manos y no hay que gastar energía en eso", agregó.