Fernando Santos: "Al descanso tuve la necesidad de meter a Cristiano y las cosas mejoraron"

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, explicó su decisión de dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo en la victoria ante Andorra (0-2), pero reconoció que al descanso tuvo "la necesidad" de introducirle en el terreno de juego para que las cosas "mejorasen".

"Comenzamos a crear situaciones y al final ganamos bien. No quería utilizar a Cristiano porque no llegó en las mejores condiciones físicas y no cumplió al cien por cien en los primeros dos entrenamientos con nosotros", explicó Santos.