La Federación Italiana ve injusto que se puedan quedar fuera del Mundial pese a sus cuatro títulos

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Carlo Tavecchio, dijo el lunes que la historia debe ser tenida en cuenta en los procesos de clasificaciones mundialistas y sostuvo que no sería correcto que selecciones como la 'Azzurra', cuatro veces campeona, corran riesgo de perderse el torneo.

"La idea de no clasificarse para el Mundial 2018 es apocalíptica. Hablé con Infantino sobre revisar el sistema de clasificación. No está bien que no se tengan en cuenta cuatro títulos, eso va contra la historia", explicó el dirigente, que añadió que "la FIFA trabajará sobre esto pronto".