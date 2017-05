El FC Barcelona celebra la última Copa sobre el césped del Calderón

El FC Barcelona celebró sobre el césped del Vicente Calderón el título de Copa del Rey conquistado este sábado ante el Deportivo Alavés, en un fondo sur donde se encontraba la afición culé, después de posar en el centro del campo con el trofeo que subieron al palco a recoger Andrés Iniesta y Sergio Busquets de manos del Rey Felipe VI.

Mientras, la cara amarga del deporte no lo fue tanto, con los jugadores del Alavés arropados por una afición que no abandonó ni una butaca. Tras el himno culé llegó el famoso 'We are the champions' y bajo sus acordes la plantilla azulgrana se fue al fondo sur a agradecer el apoyo a su afición y brindarles la Copa. La celebración sin alardes sin embargo dejó claro que para el Barça una Copa no es como una Liga o una Champions.