Escribá: "La dificultad del partido es máxima"

El entrenador del Villarreal CF, Fran Escribá, ha asegurado que el partido ante el Getafe de este domingo (16.15 horas) es de "máxima dificultad" debido al "buen" trabajo que está haciendo, gracias a la "continuidad" del cuerpo técnico y ha admitido tener "soluciones" para confeccionar un once de "garantías" con la recuperación de jugadores lesionados.

"El Getafe me está gustando mucho. Me parece un equipo muy bien trabajado, porque además ha habido una continuidad del cuerpo técnico y tienen un trabajo ya hecho con una muy buena segunda vuelta del año pasado. Ha empezado bien pese a no tener un calendario fácil. Está compitiendo y es un equipo ordenado, intenso y que en todos los partidos ha tenido opciones de ganar. Conozco bien a esa plantilla y está compitiendo a un nivel muy, muy bueno. La dificultad del partido es máxima", explicó Escribá en la rueda de prensa previa.

El técnico amarillo señaló que "recuperar" a jugadores le permite tener más opciones para elaborar un once de "garantías". "Hemos recuperado jugadores y ahora ya vemos soluciones. Antes nos encontrábamos siempre los mismos problemas y ahora podemos ir modificando el once para tener un once de garantías, que es lo que nos importa. Para el cansancio, que es lo que siempre existe, nos conviene sacar el mejor once posible porque esa es la idea para ganar", indicó.