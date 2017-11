Ernesto Valverde: "Es un absurdo que en la última fila vean gol y el árbitro abajo no"

EUROPA PRESS

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó sobre la acción del gol de Leo Messi en Mestalla no dado por bueno por los árbitros, pese a que el balón entró por completo en la portería, que es un "absurdo" que alguien en la última fila del estadio lo viera y que el árbitro o el asistente en el césped no, y ha asegurado que el VAR debería aplicarse ya.

"Si dije lo del Málaga es porque lo pensé antes de que lo dijeran los demás. Fue casualidad, me vino a la cabeza en ese momento. Lo que es un absurdo es que alguien que está en la última fila en un campo lo vea y el árbitro que está abajo no. Desde mi punto de vista no lo vi, desde la del línea tampoco se puede ver, el campo tiene una caída... Pero los del campo lo vieron", recalcó en rueda de prensa.

Tampoco entiende que no haya todavía la tecnología de ojo de halcón. "Es un absurdo que en una jugada tan importante de un partido en que pueden suceder tantas cosas, que el árbitro no lo vea y nadie le pueda decir que 40.000 tíos que han visto gol y que no le digan que lo dé para no salir luego en la tele. En esta Liga no tenemos cosas como los árbitros de línea y así seguimos", lamentó en este sentido.

Además aseguró que, pese a no verlo él mismo, supo que era gol por la reacción de todos. "En la jugada sabía que era gol, vi a Messi corriendo a celebrarlo, al portero con las manos en la cabeza, Montoya no se atrevía a salir jugando con el balón porque creía que tenía que sacar de centro", argumentó como otro motivo de asombro en cuanto a que el gol no subiera al marcador.

"Cada año siempre hay un episodio de este tipo que puede ser decisivo. El año pasado le pasó al Barça en el campo del Betis. Alguna vez se terminará con el ojo de halcón o lo que sea. Pasó de la línea y además botó, es gol y qué le vamos a hacer. El tema del 'ojo de halcón' tenía que estar ya en la Liga clarísimamente. Teniendo la tecnología y estando en otras ligas, me parece un absurdo que no exista aquí", manifestó.

Preguntado por el nivel del arbitraje español respecto al resto de Europa, comentó que es bueno. "Está bien. Pero a la hora de quejarnos siempre nos quejaremos de los árbitros. Todos queremos que los árbitros tiren hacia nosotros cuando hay alguna duda. No estoy cuestionando el arbitraje de la Liga", argumentó.

"Arbitrar es difícil y dar un gol cuando no sabes si el balón ha entrado o no. Es difícil. Por eso no quiero ser árbitro. Soy partidario de no meterme en cuestiones de los árbitros y menos en si tienen que sancionarlos o no porque tengo suficiente con lo que tengo aquí", concluyó el técnico blaugrana sobre el arbitraje.