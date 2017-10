Enrique Martín: "Vengo a colaborar para que el Albacete vuelva a Primera"

El técnico navarro Enrique Martín fue presentado hoy como nuevo entrenador del Albacete Balompié, y afirmó que pretende "colaborar para que el Albacete vuelva a Primera" y para "sacar el talento de cada uno de los jugadores" con el objetivo de sacar al club manchego de la complicada situación en la que se encuentra.

"Me pone la historia del Albacete, conozco su estadio y su ciudad deportiva. Es maravilloso poder entrenar aquí y formar parte de un proyecto tan ilusionante, con un futuro tan bonito. Vengo a colaborar a que el 'Alba' vuelva a Primera", señaló el exentrenador de Osasuna en la rueda de prensa de su presentación.

El nuevo inquilino del banquillo local del Carlos Belmonte aseguró conocer ya a su nueva plantilla. "A nivel individual, conozco a todos los jugadores de la plantilla. Les he visto jugar y esta mañana he podido estar más cerca y percibir más cosas", apuntó. "La intensidad, la constancia y ser mejores cada día es innegociable. No hay tregua, hay que trabajar", añadió.