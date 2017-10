Enes Ünal, presentado con el Levante: "Quiero adaptarme lo antes posible y estoy listo para el domingo"

El delantero del Levante UD Enes Ünal afirmó en su presentación como jugador 'granota' que quiere adaptarse "lo antes posible" y que está "preparado para jugar" este domingo en casa ante el Girona, a la vez que avisó que quiere "marcar" goles porque está "trabajando duro".

"He jugado en el Villarreal y quiero adaptarme lo antes posible, estoy preparado para jugar el domingo y creo que estoy listo para empezar a jugar con el equipo y conocer al resto del equipo", comentó el joven delantero turco de 20 años, que comenzó la temporada en el 'Submarino Amarillo' pero ha decidido cambiar de aires.

El jugador, que llegó este verano a la Liga española procedente del Twente holandés, cree que puede "hacerlo bien" en Valencia. "Me encanta estar en España, no es fácil cambiar a un país, es complicado porque sólo hablo inglés, no hablo castellano aunque estoy aprendiendo. Todo es diferente pero intentaré adaptarme y ese es mi objetivo. En el Villarreal jugaba con dos delanteros, pero estoy acostumbrado a este estilo de juego del Levante y creo que lo puedo hacer bien", declaró.