El Eibar dona la ropa del año pasado a los refugiados sirios en Grecia

La SD Eibar ha enviado su excedente de ropa de la pasada temporada 2016-17 a Grecia, donde diferentes organizaciones y voluntarios independientes desarrollan programas de ayuda a refugiados sirios que han emigrado a Europa.

Junto a la Asociación de Intervención Social guipuzcoana Koloreak Haizean participan otras como Holes in the Borders o Acciò Solidaria Mediterránea, para, a través del proyecto 'Alternativa Habitacional', facilitar hogares dignos y organizar actividades que aparten de las problemáticas de la calle a jóvenes no acompañados que se han visto obligados a huir de sus países.