Dybala: "Nadie me ha dicho nada del interés del Barça"

El jugador de la Juventus Paulo Dybala ha indicado que el conjunto italiano debe aprovechar los "espacios" que pueda dejar el FC Barcelona este martes en el Camp Nou (20.45 horas) en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ha explicado que el cuadro de Ernesto Valverde está "defendiendo mejor" que el año pasado, además de asegurar que "nadie" en la 'Vecchia Signora' le informó del interés de la entidad culé en él.

Sin embargo, cree que el resultado del Camp Nou no marcará el destino de la 'Champions'. "Creo que el resultado que se dé mañana puede ser muy importante para nosotros si se da a favor. No va a ser como el del año pasado. Nosotros el año pasado veníamos con un resultado a favor. Tenemos que saber defendernos cuando no tenemos la pelota", señaló.

Además, el argentino no considera que el cuadro azulgrana sea inferior sin Neymar tras su marcha al PSG. "Creo que el Barcelona perdió un jugador importante como era Neymar, pero le están sustituyendo. Es siempre el Barcelona, hay que respetarlo por su nombre. Se está defendiendo mejor, no hay recibido gol. Tenemos que tratar de defendernos porque tienen jugadores que si les dejamos pueden hacernos daño", manifestó.

"A mí nadie me ha dicho nada, nadie del club se me acercó para decirme que había una oferta. Querían que me quedara", añadió. "Me siento muy bien, he hecho una gran pretemporada. Cuando acabe la temporada con la Juve tendremos Mundial, que es muy importante", subrayó.