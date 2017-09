Di Francesco: "El resultado es positivo, nosotros estamos en construcción"

El entrenador de la Roma, Eusebio di Francesco, calificó de "positivo" el empate obtenido este martes ante el Atlético de Madrid (0-0) en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y recordó que su equipo se encuentra en "construcción" mientras que los colchoneros son un "gran equipo".

"El resultado es positivo, nosotros estamos en construcción y ellos han jugado dos finales en los últimos cuatro años. Durante 50 minutos he visto un gran partido de mis jugadores, con mucho carácter y por supuesto, sabiendo que tenemos que mejorar la condición física", espetó Di Francesco.

Además, el preparador romano dijo ser un enamorado del fútbol español. "Me encanta, es un modelo a seguir. Estamos tratando de acercarnos. Lo que quiero es construir, más que destruir. Así que me inspiro en el fútbol español. Nunca lo dije, pero esta noche no valía la pena perder. Este equipo solo puede servirnos para crecer, se ha sufrido, pero el resultado y el partido son positivos", finalizó.