El jugador de la selección española sub-21 Gerard Deulofeu aseguró que quiere "comerse el mundo" al sentirse cada vez más importante en el Campeonato de Europa que se está disputando en Polonia hasta el próximo 2 de julio, sin esconder las cartas del combinado nacional, que busca "ganar" el cetro continental.

"Estoy muy contento de estar aquí y no he venido a pasar el rato. Venimos a ganar y eso es lo que le transmitimos a todos los chicos. Son muchos años aquí y ahora estoy muy centrado en esta Eurocopa, porque nunca he podido jugar un torneo como Sub-21 como éste", recordó.