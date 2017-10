Deulofeu: "Tengo que ser más yo para poder triunfar en el Barça"

El jugador del FC Barcelona Gerard Deulofeu ha asegurado este lunes en la previa del partido contra Olympiacos en El Pireo, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que es "muy importante" para ellos ganar y certificar así el pase a los octavos de final, al tiempo que se animado a ser más protagonista en su juego "para poder triunfar en el Barça".

Además, aseguró que su relación con Ernesto Valverde es buena. "Me ha dado oportunidad de jugar. Lo que juegue o deje de jugar está en mis manos, creo. Soy un jugador que quiero jugar todos los partidos y minutos pero sé que estoy en el mejor equipo del mundo y hay otros que también lo hacen bien y pueden jugar en mi sitio. El entrenador lo decidió así y lo acepto", comentó sobre su ausencia en San Mamés.

También celebró la victoria del Girona sobre el Real Madrid en Montilivi (2-1). "No te voy a engañar, lo vi y fue un buen resultado. Nuestro camino es ganar en Bilbao y ahora viene el Sevilla a casa. Mañana el partido de Olympiacos para certificar el pase. Estamos bien, confiados, y si los rivales se dejan puntos más que mejor pero lo primordial somos nosotros", manifestó.

"Me enteré por las redes sociales, no pude ver a Ney. Es un jugador que ha hecho historia aquí, que tiene un futuro increíble y se acaba de marchar, no sé qué tiene en su cabeza. Es un buen chico y un espectáculo viéndole jugar a fútbol", apuntó sobre la visita del jugador del PSG a algunos de sus excompañeros en Barcelona este fin de semana.