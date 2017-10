Deulofeu: "Ha sido una pena mi cambio porque me estaba encontrando bien"

El jugador del FC Barcelona Gerard Deulofeu lamentó haber sido el cambio elegido por Ernesto Valverde para reconfigurar el equipo tras la expulsión de su tocayo Piqué antes de que acabase la primera parte en el partido de Liga de Campeones frente al Olympiacos.

"Lo primordial es que el equipo gane, sacar los tres puntos que nos vienen perfectos, pero está claro que es una pena no poder seguir jugando por la expulsión de Piqué. Ahora seguimos a tope, estamos haciendo buenos partidos y a seguir contra el Málaga", dijo a beIN Sports.

"La verdad es que me estaba encontrando bien. Era el primer partido que jugaba en 'Champions' en cinco años, estaba jugando bien, me estaba soltando y estaba fresco en el uno contra uno, pero sobre todo ayudar al equipo, que para eso he venido", comentó.