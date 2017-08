Dembélé: "No vengo a sustituir a Neymar, me han elegido y lo daré todo"

EUROPA PRESS

El nuevo jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé ha reiterado este lunes que ha cumplido un sueño firmando por el club blaugrana, ha reconocido que los últimos días en Dortmund con su negativa a entrenar fueron culpa suya y con el único objetivo de forzar el traspaso, y ha negado que llegue a hacer de Neymar sino a crecer y contribuir a ganar "los máximos títulos".

"No estoy aquí para sustituir a Neymar. El Barça necesitaba un jugador en esa posición y me han elegido, y lo daré todo. Tengo 20 años, mucho por aprender, y por eso he venido a este gran club. Neymar es excelente, yo soy joven y es la segunda temporada como profesional, intento mejorar cada día y aprender y estoy aquí para crecer cada día más", señaló en rueda de prensa.

Además, apuntó que ya ha hablado con el técnico blaugrana, Ernesto Valverde, y desveló la voluntad del 'Txingurri'. "He hablado con Valverde, me ha dicho que me estaban esperando. Creo que Valverde tiene ideas muy claras que harán que el equipo avance y gane muchas otras cosas", asestó.

También aseguró que para él es "un honor y un placer" poder jugar con Messi. "Quiero aprender, ver qué hace, es un jugador fantástico y el mejor del mundo y de la historia del fútbol. Estoy encantado de venir a este equipo con él. Quiero aprender de cómo se comporta fuera y dentro del terreno de juego", se sinceró el extremo francés.

Por otro lado, negó que los 105 millones de euros fijos pagados por él, con 40 millones en variables, sean una presión añadida. "No me presiona el precio, es el mercado el que está algo enloquecido. Para mí lo importante es trabajar bien en el campo, estar bien con el equipo y no estar pendiente de esa cantidad económica", argumentó.

"Estoy muy contento de estar aquí, todavía no me lo creo. El estadio es impresionante, los jugadores increíbles y hay un muy buen equipo. No es una presión, es un placer jugar con tan buenos jugadores. Habrá presión pero me extraigo de eso y haré lo que pueda para conseguir los objetivos y ayudar al equipo", añadió.

Sobre los últimos días en Dortmund y su negativa a entrenar y jugar con el equipo, explicó el por qué. "Confiaba en venir, sabía que firmaría por el Barça y que era cuestión de poco tiempo. Confiaba plenamente, era consciente y estaba súper contento de venir aquí. No ha sido un periodo complicado, sí delicado porque no estaba jugando. Con el Borussia todo ha ido muy bien, excepto los últimos días pero fue por mi culpa. Pero si no hubiera ido así, habría sido muy complicado venir al Barça", apuntó.

"Estoy encantado de estar aquí, firmar por el Barça es un sueño que se ha hecho realidad. Mi deseo es integrarme bien aquí y ganar el mayor número de títulos, con los mejores jugadores del mundo. Quiero aprender bien de los mejores, como Messi y Suárez, y trabajar para ganar títulos", aportó. "Desde que tengo 8 años que miro los partidos del Barça. Es un sueño hecho realidad, porque siempre me fijé en la manera de jugar del Barça, de cómo ganaba títulos en 'Champions' y Liga, lo hago desde que era bien pequeño", manifestó.