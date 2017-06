David Vidal: "Firmamos un pacto de caballeros para seguir, no me pueden dejar en la calle"

EUROPA PRESS

El entrenador David Vidal ha asegurado que el Lorca, que este lunes ha anunciado que no continuaría como técnico del equipo después de ascenderlo a LaLiga 1/2/3, no le había comunicado la decisión y que se ha enterado por los medios de comunicación, y ha afirmado que recurrirá ante el Colegio de Entrenadores porque había una "palabra de caballeros" para seguir al menos una temporada más.

"A mí no me han dicho nada. Hemos dado vacaciones, llegamos de León esta mañana, desayunamos y cada uno se fue para su casa. Estuve en el estadio hablando con un directivo del club, el señor Cazorla, y no me dijo nada", relató en Deportes COPE Galicia, recalcando que estuvo con ellos este mismo lunes "a las diez de la mañana" antes de partir hacia Cádiz.

En este sentido, el técnico gallego, que llegó a no asistir al entierro de su madre para dirigir a su equipo en el entrenamiento, explicó que no recibió "ningún comunicado". "Si lo recibiese, tendría que aceptarlo. Sin embargo, tampoco lo voy a aceptar porque yo, cuando llego hace nueve semanas para ascender al equipo a Segunda División, tenía un año más de contrato. Me dicen que sí, le di la mano al señor presidente y a Joaquín Romeu. Yo no quiero ir a trabajar para dos meses. Me dieron otro año más de contrato verbalmente, nos dimos la mano y palabra de caballero, yo no tengo por qué firmar nada ya", indicó.

Por ello, el de Portosín anunció que recurrirá la decisión ante el Colegio de Entrenadores. "Las palabras no se las lleva el viento, para eso está un Colegio de Entrenadores, que sabe lo que hizo David Vidal como técnico. Ahora no me pueden dejar en la calle, yo quiero trabajar", dijo. "Tendré que recurrir al Colegio de Entrenadores y me tendrán que dar la razón. Conseguí un objetivo y ayudé mucho al Lorca", manifestó.

Vidal, de 66 años, mostró su decepción por ver roto un pacto "de caballeros". "Me siento molesto, muy molesto, pienso que no es normal. Creo en la palabra de caballeros, hemos conseguido nuestro objetivo y creo que debo de seguir", señaló.

Además, relató su encuentro con el presidente del club, Xu Genbao, en el hotel donde se aloja, en San Pedro del Pinatar, con traductor mediante. "El presidente está hospedado en mi hotel, llevo viviendo ahí dos meses, y el presidente siete u ocho", afirmó, asegurando que el dirigente le preguntó si quería seguir un año y que se dieron la mano tras ello. "Hemos firmado un pacto de caballeros para seguir. Cómo no me voy a fiar, es el que nos paga. Los chinos también tienen palabra", concluyó.

El Lorca selló su ascenso a Segunda División tras cosechar un empate sin goles ante el Albacete el pasado 27 de mayo en el duelo de vuelta de la eliminatoria por el ascenso -1-1 en la ida-. Vidal llegó al banquillo en abril tras la destitución de Julio Algar.