(Crónica) Un 'hat-trick' de Zaza hunde al Málaga y mete al Valencia en puestos 'Champions'

Un descomunal Zaza, con un 'hat-trick', y un tanto de Santi Mina y otro de Rodrigo, han liderado la brillante victoria de un Valencia de 'Champions' que ha pasado por encima del Málaga (5-0) en el primer partido de la quinta jornada de LaLiga Santander y deja contra las cuerdas a Míchel como técnico del conjunto malaguista.

Ambos equipos se presentaron con varios cambios en el once, por los 3 partidos que disputan en ocho días. Uno de ellos, el del delantero centro; Zaza sustituyó a Rodrigo en la delantera valencianista y el joven Diego Rolán a Borja Bastón en el Málaga a ver si cambiaba la racha de un equipo que aún no ha puntuado y que solo ha anotado un gol. El uruguayo, que disputaba su primer partido como titular, estuvo muy participativo, al igual que todo el equipo que, desde un principio, fue valiente y mostró su mejor versión, la que ofreció en el Wanda Metropolitano aunque no puntuase.