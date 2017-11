(Crónica) El Cádiz golea al Betis y avanza a octavos con Valencia, Villarreal, Espanyol y Alavés

El Cádiz sacó los colores a un Betis que trasladó a la Copa del Rey su crisis liguera, con una goleada (3-5) en el Benito Villamarín que le permitió avanzar a octavos del final, ronda que alcanzaron también este jueves Valencia, Villarreal, Espanyol y Alavés.

Tras un arranque intrépido, con cinco goles en 25 minutos, los de Álvaro Cervera se fueron al descanso con un sonoro 2-4. David Barral, Daniel Romera y Aitor García volvieron loca a la defensa bética. Boudebouz y, sobre todo, Cristian Tello, mantuvieron en el partido a los de Setién. El ex del Barça dio vida a los locales con el 3-4, pero de nuevo en un saque de esquina, Kecojevic sentenció.

Mientras, en Mestalla, el Valencia no perdonó (4-1) ante el Zaragoza. Pese a gozar del colchón de 0-2 de La Romareda, Marcelino García Toral no regaló nada, con un once de garantías que dio dando paso a jóvenes como el debutante Ferran Torres. Un doblete de Santi Mina, siete goles esta temporada; Robert Ibáñez, que regresaba tras un año de lesión, y Vezo estiraron al torneo del K.O el estado de felicidad del cuadro 'che'.