(Crónica) Uruguay, Argentina y Colombia estarán en Rusia y Perú irá la repesca

Brasil, ya clasificada, gana a Chile y aparta a la 'roja' del Mundial

La decimoctava y última jornada de las Eliminatorias de Sudamérica no ha defraudado y las tres plazas directas para el Mundial de Rusia 2018 que había en juego, más la de la repesca, han ido cambiando de manos para finalmente dar una alegría a Uruguay, Argentina y Colombia, ya clasificadas y por este orden tras Brasil, mientras que Perú se las verá con Nueva Zelanda para intentar no faltar a la cita.

No falló Argentina, la gran observada por su mal momento de juego y por ser una histórica sin margen de error. Y gracias a Leo Messi, su capitán y hombre clave, no falló. El '10' se ganó parte del cielo y corazón de los argentinos con un 'hat-trick' clave con el que los de Jorge Sampaoli remontaron el gol de Ecuador a los 39 segundos.

Uruguay, que tenía todo de cara, no decepcionó y venció en casa a Bolivia (4-2) pese a dos autogoles de Silva y Godín. La mala suerte no fue un obstáculo pues Cáceres, Cavani y Luis Suárez por partida doble doblegaron a una Bolivia ya eliminada. Con la victoria, los de Óscar Tabárez sellaron la segunda clasificación y estarán de nuevo en un Mundial dispuestos a dar la campanada con su dupla ofensiva y el poderío atrás del capitán Godín.

Un empate que deja a Perú con cierto buen sabor de boca. Pese a que un triunfo ante sus aficionados les habría llevado ya al Mundial, todavía tienen a su alcance estar en Rusia el año próximo. Para ello deberán pasar una repesca dura por el largo viaje hasta Nueva Zelanda, donde los 'kiwis' esperan para intentar dar la campanada y colarse en el Mundial. Perú, pese a la prudencia, celebró el no quedar fuera del todo.

La vigente campeona de la Copa América o subcampeona de la Copa Confederaciones no estará en el Mundial. Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Charles Aranguiz y compañía no estuvieron finos de cara a portería y en cambio, pese al buen hacer inicial de Claudio Bravo, Brasil no titubeó y se despidió a lo grande de unas Eliminatorias en las que han sido el mejor equipo de largo.