Crónica del Sevilla FC-Istanbul Basaksehir: 2-2.

El Sevilla logra un sufrido billete a la Liga de Campeones Escudero y Ben Yedder, mismos goleadores que en la ida, hicieron bueno el empate ante el aguerrido Basaksehir

El conjunto de Eduardo Berizzo pasó con sufrimiento una eliminatoria que parecía encarrilada antes de disputarse, pero que no lo fue ni mucho menos por la insistencia de un rival que no perdió la cara al encuentro en ningún momento y estuvo a punto de negar la clasificación sevillista. Aguantó estoicamente el Sevilla, amparado en su feudo, para certificar su tercera clasificación continental consecutiva.

Pese a afrontar el compromiso con un pie prácticamente en la máxima competición continental, tras su victoria a domicilio en el partido de ida (1-2), el Sevilla no se relajó ante un cuadro turco que, pese a su papel de 'Cenicienta', ya había demostrado su peligrosidad en Estambul. No arriesgó así Eduardo Berizzo en su dibujo, similar al que saltó al Basaksehir Arena y con la única novedad de Jesús Navas en el once.