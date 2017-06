Crónica del Serbia - España, 0-1

España completa el pleno y espera rival en semifinales Celades rota a su equipo y gana a Serbia con gol de Denis Suárez

La selección española Sub-21 firmó el pleno de victorias en el Grupo B de la Eurocopa de Polonia al derrotar (0-1) este viernes a Serbia, en un duelo sin nada en juego y con muchos cambios en el once habitual de Albert Celades, que no frenó la buena racha de España en una cita en la que espera rival en semifinales.

Deni Suárez dirigió un once de novedades, con la otra salvedad de Gayá, pero Serbia fue quien mandó de inicio. La presión en el centro del campo y la buena disposición defensiva no permitieron entrar en el partido a una España que sufrió las ocasiones de Djurdjevic y Veljkovic. Entre medias, Diego González permitió el mano a mano de Carlos Soler con el portero serbio.

Pese a no encontrar velocidad en el juego, Williams tuvo paciencia y calidad para asociarse en banda derecha con Odriozola, quien cedió atrás a un Denis sin oposición ante el gol. En la siguiente jugada, Oyarzábal regaló otra ocasión para Soler. España despertó de golpe y encontró la ayuda de un Djurdjevic que, con un codazo a Mikel Merino, dio la superioridad numérica a los de Celades.

Con todo, Serbia no tiró la toalla y España no pudo evitar ceder terreno en el trámite. Denis Suárez, que además de generar fue el más activo en el remate, la tuvo en la reanudación. Williams también perdonó y Mayoral buscó su estreno goleador. Sin embargo, Serbia buscó una despedida digna y no dejó de buscar también la portería rival, pese a jugar con uno menos.