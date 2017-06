Huesca y Getafe postergan al Coliseum su candidatura al ascenso Los de Anquela lograron el empate en el último minuto tras ir perdiendo por dos goles

El conjunto de José Bordalás, tercer clasificado en LaLiga 1/2/3, no supo mantener la importante renta de dos goles cosechada a raíz del doblete de Jorge Molina y deberá refrendar este sábado en el Coliseum su papel de favorito al ascenso. No lo puso fácil, y no lo pondrá seguro, un Huesca que nunca se dio por vencido y salió vivo de su feudo para mantener el sueño de jugar por primera vez en Primera División.