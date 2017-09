Crónica del Real Sociedad - Rosenborg, 4-0

La Real Sociedad vuelve a Europa por la puerta grande

Enfrente, el Rosenborg, que pasó por encima del Ajax en la previa, apenas opuso resistencia a la exhibición realista. Odriozola y De la Bella se hicieron dueños de las bandas de Anoeta, que añadió una grada supletoria en uno de los fondos por el regreso a Europa. Suyos fueron los centros que Xabi Prieto y Llorente no acertaron a rematar merced al buen hacer del portero Hansen.

Precisamente el primer fallo del cancerbero noruego dio lugar al primer tanto de la noche. Un tiro de Illarramendi en el minuto 9 desde fuera del área, que no pudo atrapar Hansen, lo aprovechó el propio Llorente para hacer el primero. Sin apenas tiempo para la celebración de ese tanto, la parroquia donostiarra ya cantaba el segundo de Zurutuza con un gran cabezazo, tras una bonita asistencia de Xabi Prieto.

La Real Sociedad no frenó la apisonadora y continuó ofreciendo una clase magistral ofensiva que mezcló centros laterales y frontales con combinaciones que superaban todas las líneas defensivas de un Rosenborg que no recibió goles ni en su visita al Celtic en la previa de 'Champions' ni en el Amsterdam Arena. Con este arsenal ofensivo, el tercero no se hizo esperar. Un centro del capitán desde la banda derecha lo empujó el central noruego Skjelvik a su propia portería.