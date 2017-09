Crónica del Real Madrid - Real Betis, 0-1

El Real Madrid se frena en seco Un gol de Sanabria en el minuto 94 da la victoria al Betis y pone fin a la racha goleadora madridista

Sin embargo, como ante los dos equipos valencianos, el equipo falló en su mejor virtud, esa que le había hecho marcar en 73 partidos seguidos y que soñaba con ampliar en la vuelta de Cristiano Ronaldo. No fue por falta de actitud ni de ocasiones, pero Antonio Adán cumplió con su trabajo ante el equipo el que se crió y Quique Setién, con la lección aprendida del año pasado con Las Palmas, supo imponer su estilo para encontrar el gol de Sanabria con su rival volcado.

No tardaron en volver los fantasmas al Bernabéu, feliz del retorno de Cristiano Ronaldo, aunque el portugués no estuvo para nada acertado. Ya en el minuto 2, el Betis, con muchas rotaciones como estaba previsto y sin Joaquín, Guardado o Sergio León en el once, tuvo una contra que terminaba con Sanabria delante de Keylor Navas. Al delantero bético se le hizo de noche y Carvajal sacó bajo palos su remate.