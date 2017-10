Crónica del Olympiacos - FC Barcelona, 0-0

El Barça no saca el billete en El Pireo Los blaugranas, en un partido gris ante un agónico Olympiacos, no concretaron las ocasiones

No fue un partido bueno del Barça en ataque. Sí tuvo el control pero con la ausencia de Andrés Iniesta y la lesión al borde del descanso de Sergi Roberto se quedó sin guía. Un juego lento, en el que sólo Leo Messi aportaba algo de magia aunque ello provocara que se alejara de la portería, facilitó el trabajo defensivo y la construcción del muro a Olympiacos.

Con este empate Ernesto Valverde no pudo ganar en una de sus casas anteriores, como sí logró en LaLiga Santander en San Mamés en la pasada jornada. Pero los blaugranas, pese al empate, siguen con todo de cara para ser líderes si recuperan el acierto de cara a portería. Esta noche, no obstante, dejaron escapar el camino del triunfo y ya no cuentan por victorias las jornadas.