(Crónica) El Numancia da la campanada y se mete en octavos tras eliminar al Málaga

Leganés, Celta y Levante también sellan su pase

En la Rosaleda, el Málaga de Míchel no solo no encontró un bálsamo, sino que recibió un jarro de agua fría al quedar eliminado ante un equipo de inferior categoría. Los andaluces, que se adelantaron a los 15 minutos con un gol de Adrián González, no remataron la faena y dejaron con vida al equipo de Jagoba Arraste.