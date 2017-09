(Crónica) El Manchester City golea al Watford a ritmo de Agüero y se coloca líder

El Manchester City aplastó sin contemplaciones al Watford (0-6) para auparse al primer puesto de la tabla gracias a un 'hat trick' de Sergio Agüero, mientras que el Newcastle venció al Stoke (2-1) y Liverpool y Tottenham se dejaron puntos frente a Burnley (1-1) y Swansea (0-0), respectivamente, en la quinta jornada de Premier League.

Los pupilos de Pep Guardiola no perdieron la oportunidad de dormir líderes y aprovecharon que el vecino Manchester United no se enfrentará al Everton hasta este domingo. El cuadro 'citizen' sumó su tercera goleada consecutiva gracias a una media docena de goles y no dio opciones a un Watford que ni siquiera logró llegar vivo al descanso.